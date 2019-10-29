Пермь, , 05:55 — REGNUM В Перми с вечера 28 октября закрыт доступ на набережную Камы. Ограничительную меру ввели из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Дежурство осуществляет охрана. Для посещений набережную вновь откроют, когда погода улучшится.

Чиновники подчеркнули, что вход ограничен со всех входов. Это необходимо для обеспечения безопасности горожан во время шквалистого ветра.

Напомним, во второй половине дня 28 октября на территории Пермского края бушевал ураган разрушительной силы. Обесточенными оказалось 50 населенных пунктов. В Перми от горожан поступили десятки заявок из-за отключения электричества. также жители сообщали о поваленных деревьях, повреждённых объектах на улицах города.

По данным городской администрации порывы ветра в столице Прикамья достигали 25 метров в секунду.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми бушевал разрушительный ураган