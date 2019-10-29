Петропавловск-Камчатский, 29 октября 2019, 05:20 — REGNUM По данным Минфина РФ на 1 октября 2019 года, Камчатский край сохраняет стабильный госдолг на уровне немногим более 4 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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У региона совсем нет коммерческих кредитов, на ценные бумаги приходится 1 млрд рублей, на бюджетные заимствования — 3,6 млрд рублей.
Долг муниципалитетов на 1 октября 2019 года составил 203,5 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Камчатки в марте 2019 года составлял 4,05 млрд рублей, аналогичный долг с незначительными колебаниями был у региона и год назад.