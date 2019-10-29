Якутск, 29 октября 2019, 05:16 — REGNUM Якутия на 1 октября 2019 года накопила госдолг в сумме 50,76 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Из общего долга республики бюджетные кредиты — 1,76 млрд рублей, кредиты в банках — 7,9 млрд рублей, государственные ценные бумаги — 29,5 млрд рублей, госгарантии — 11,57 млрд рублей.
Муниципалитеты всего должны 3,57 млрд рублей.
На 1 января 2019 года госдолг Якутии составлял 50,6 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ готово реструктуризировать бюджетные кредиты регионов для наращивания ими инвестиционной активности. Субъектам могут реструктуризировать долги перед бюджетом на 75 млрд рублей.