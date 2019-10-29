Биробиджан, , 04:16 — REGNUM Государственный долг Еврейской автономной области за год увеличился на 124 млн рублей, но за прошедший месяц снизился на 119 млн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным, опубликованным на сайте Минфина России, видно, что в сравнении с показателями долга огиона по состоянию на 1 октября 2018 года, когда его общая сумма составляла 5,655 млрд рублей, наблюдается рост долговых обязательств на 124 млн рублей — общий долг по состоянию на 1 октября 2019 года составляет 5,779 млрд рублей.

При этом, региону удалось на 119 млн рублей снизить долговую нагрузку за прошедший месяц, тогда как по состоянию на 1 сентября 2019 года общий долг ЕАО составлял 5,898 млрд рублей.

За прошедший месяц снижение отмечено по линии банковских кредитов, взятых регионом для своих нужд. В годовом рассмотрении динамика видна и по бюджетным кредитам — они снизились с 3,234 млрд рублей в 2018 году до 3,157 млрд рублей на 1 октября 2019 года. Банковские кредиты увеличились за год на 202 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Правительству Приамурья за прошедший год удалось на 1,6 млрд рублей сократить региональный государственный долг по линии уменьшения банковских и бюджетных кредитов.