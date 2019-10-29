Владивосток, , 03:52 — REGNUM Бюджет Приморского края за последний год стал меньше использовать такой финансовый инструмент, как государственная гарантия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Приамурье за год сократило госдолг на 1,6 млрд рублей

За прошедший отчётный месяц с 1 сентября по 1 октября 2019 года сумма государственного долга Приморья не изменилась, однако за период с 1 октября 2018 года, по данным Минфина РФ, долговая нагрузка региона снизилась на 291 млн рублей. На 181 млн рублей стало меньше бюджетных кредитов (3,603 млрд рублей) и на 110 млн рублей уменьшилась сумма государственной гарантии (1,49 млрд рублей).

В настоящее время общий государственный долг Приморья составляет 5,093 млрд рублей и состоит только из бюджетных кредитов и государственных гарантий.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1,6 млрд рублей удалось сократить за прошедший год свой государственный долг Амурской области.