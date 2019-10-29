Москва, , 03:23 — REGNUM Московский арбитраж прекратил производство по банкротному иску АО «Внешнеэкономическое объединение «Судоимпорт» — известного в мировом сообществе судостроителя, чьи суда ходят по морям под разными флагами. Отказ от иска подписал сам завод, который и выступал в этом деле заявителем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Представитель заявителя заявил ходатайство об отказе от заявленных требований в полном объеме. Ходатайство подписано самим генеральным директором акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение «Судоимпорт» Баазовым Р. Б», — отмечается в определении суда.

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Напомним, компания ведёт свою историю с 1954 года, выпустив тысячи судов различной направленности — от рыбопромысловиков до танкеров-продуктовозов, работающих в северных морях. Суда компании поставлялись в разные страны, в том числе Германию, Китай. 14 лет назад у АО был также заключен контракт с «Росморпортом» на строительство линейных ледоколов. Компания в разные годы выступала учредителем юрлиц в Нижнем Новгороде и Москве, но на сегодня обе «дочки» уже ликвидированы.

Известно, что с 30 сентября 2019 года у компании сменился генеральный директор — вместо Михаила Максименко им стал Руслан Баазов.