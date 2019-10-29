Вашингтон, , 02:38 — REGNUM Торговое представительство Соединенных Штатов изучает возможность продления исключений из пошлин на ряд товаров из Китая стоимостью $34 млрд, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что срок действия исключений должен истечь 28 декабря 2019 года. В настоящее время торгпредставительство изучает спрос импортеров из США на китайские товары. Уже по результатам будет принято решение, стоит ли продлевать исключение из пошлин ряда импортных товаров из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином идут «с опережением графика». Он не исключил, что первый этап торгового соглашения будет подписан на саммите АТЭС в Чили, который пройдет в середине ноября 2019 года.

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