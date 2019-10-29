Приднестровская Молдавская Республика, , 01:17 — REGNUM Выработка электроэнергии в Приднестровской Молдавской Республике выросло в январе-сентябре 2019 года на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в пресс-службе Молдавской ГРЭС, выработка за указанный период достигла 3,13 млрд кВт/ч, передает ИА REGNUM.

Увеличение выработки связано с увеличением поставок электроэнергии на экспорт. Электроэнергия с Молдавской ГРЭС поставляется в соседнюю Молдавию.

Молдавская ГРЭС — крупнейшая тепловая электростанция, которая обеспечивает электричеством Приднестровье и Молдавию. С 2005 года Молдавская ГРЭС входит в российскую группу компаний «Интер РАО ЕЭС».