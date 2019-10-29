Ханой, , 09:16 — REGNUM 28 октября в министерстве и промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) состоялось 12-е заседание подкомитета по промышленному сотрудничеству между Вьетнамом и Россией.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», последние годы товарооборот между Вьетнамом и Россией активно рос, особенно после официального вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

В 2017 году товарооборот двух стран достиг 3,55 млрд долларов США, увеличившись на 31% по сравнению с 2016 годом, а в 2018 году достиг 4,57 млрд долларов США, увеличившись на 28,6% по сравнению с 2017 годом. За первые 9 месяцев 2019 года товарооборот между Вьетнамом и Россией составил 3,4 миллиарда долларов США.

В ходе заседания был подписан договор о развитии сотрудничества в сфере промышленности между Вьетнамом и Россией на период 2020—2022 гг.