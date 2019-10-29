Ханой, , 09:54 — REGNUM Индекс промышленного производства (ИПП) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) вырос на 9,4% в годовом исчислении за первые семь месяцев 2019 года, согласно данным главного статистического управления .

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», сектор обрабатывающей промышленности, на долю которого приходится почти 80% внутреннего промышленного производства, вырос на 10,7%.

Отраслями, добившимися высоких темпов роста производства за рассматриваемый период, стали добыча коксующегося угля и производство продуктов его переработки (48%), металлургия (40%), добыча руды (17%), производство каучука и пластмасс (16%) и автотранспорт (12%).