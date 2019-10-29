Ханой, , 09:22 — REGNUM Американский потоковый сервис Netflix запустил интерфейс на вьетнамском языке, направленный на расширение клиентской базы во Вьетнаме.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Netflix появился на вьетнамском рынке три года назад. В настоящее время компания активно расширяет количество пользователей на вьетнамском рынке.

Для этого Netflix разработал новый интерфейс, который включает расширенное количество фильмов и телепрограмм с вьетнамскими субтитрами и озвучкой.

«Благодаря взаимодействию с потребителями на их предпочтительном языке Netflix становится более доступным и актуальным для потребителей», — заявила Джессика Ли, вице-президент Netflix по коммуникациям в Азии.