Кишинёв, , 00:38 — REGNUM В Молдавии сотрудники прокуратуры провели 15 обысков в рамках уголовного дела, возбужденного по факту создания мошеннической схемы, нанесшей ущерб более чем на 1 млн евро компании «Молдова-газ». Как передает ИА REGNUM, по данным следствия, ряд компаний получили исключительное право на поставку предприятию «Молдова-газ» оборудования и техники.

Руководство данных компаний «незаконно получило материальные блага от необоснованного завышения цен на поставляемое оборудование».

Обыски прошли в филиале «Молдова-газ» в Унгенах, а также на ряде предприятий. Обвиняемым, в случае если их вина будет доказана, грозит до 15 лет тюрьмы.