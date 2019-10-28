Москва, , 23:55 — REGNUM Российские авиакомпании в сентябре 2019 года на 7,9% увеличили авиаперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом 28 октября сообщает Росавиация.

Самолёт в небе

На внутренних авиалиниях пассажиропоток вырос на 2,7% — почти до 7 млн человек. В международном авиасообщении этот показатель вырос на 14,8% — до 5,8 млн человек. Таким образом, пассажиропоток в сентябре 2019 года составил 12,4 млн человек.

С начала 2019 года пассажиропоток всех российских авиакомпаний составил 99,1 млн человек. Это на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В лидерах по авиаперевозкам в период с января по сентября 2019 года остается авиакомпания «Аэрофлот» (28,4 млн человек, рост +6,2%), на втором месте авиакомпания «Сибирь» (бренд S7, 10,3 млн человек, рост +15,5%), на третьем месте авиакомпания «Россия» (9,4 млн человек, рост 4,3%), далее — лоукостер «Победа» (7,6 млн человек, рост +46,4%), и «Уральские авиалинии» (7,4 млн человек, рост +5,8%). На долю всех этих авиакомпаний приходится 63,7% всего рынка авиаперевозок России.