Исламабад, , 09:12 — REGNUM 28 октября пакистанская компания Oil and gas development company limited заявила, что начнет добычу сланцевого газа и нефти в провинции Синд уже в декабре этого года.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, компания решила ускорить разработку месторождения с подтвержденными запасами сланцевого газа в 283 миллиарда кубометров. При этом запасы нефти в месторождении составляют около 2,3 миллиардов стандартных баррелей. Как отметили в самой компании, несмотря на сложный процесс добычи, работы по извлечению сланцевого газа скорее всего принесут большую прибыль. Пакистан сильно зависит от внешних источников энергоресурсов, в частности, от поставок сжиженного природного газа из Катара.

Месторождение в провинции Синд (в бассейне реки Инд) было разведано еще в 2015 году при поддержке Агентства США по международному развитию.