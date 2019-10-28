Кострома, , 22:32 — REGNUM Два детских сада и школу в Костроме достраивают в форсированном темпе, — сообщает ТРК «Русь»

Анри Жоффруа. Детский сад (фрагмент)

Детские сады подрядчик должен сдать в эксплуатацию до конца 2019 года. Специалистам приходится работать с 8 утра до 8 вечера без выходных и в любую погоду. Оба объекта в 75% стадии готовности.

В дошкольном учреждении на улице Профсоюзной завершают монтаж кровли, облицовывают и утепляют фасады, внутри выполняют косметические работы.

В детском саду на Санаторной доделывают крышу и стяжку стен и полов.

Еще один срочный соцобъект Костромы — школа на улице Суслова. Срок сдачи — следующий год. Предполагается, что в новом учебном заведении маленькие костромичи начнут заниматься с третьей четверти.