Копенгаген, , 09:08 — REGNUM 28 октября датская компания Lego открыла два первых здания новой штаб-квартиры в центральном квартале города Биллунд. Когда 60% продукции компании меняется каждый год, существует необходимость в привлечении новых креативных кадров, в том числе и из-за рубежа.

«Lego живет фантазией. Самым важным для нас является наша способность придумывать новые идеи. Мы попробовали отразить это и в архитектуре нашей штаб-квартиры в Биллунде», — заявил административный директор компании Нильс Б. Кристиансен. Он отметил, что новая штаб-квартира призвана создать лучшие условия для работы и привлечь талантливых специалистов из-за рубежа. Об этом пишет датская газета Finans («Финансы»).

Открытие оставшихся зданий штаб-квартиры планируется на 2021 год. В Биллунде будет работать порядка 2 000 сотрудников.