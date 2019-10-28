Москва, , 21:57 — REGNUM К 20:00 мск 28 октября специалистами ГК «Россети» ликвидированы уже 90% последствий сильного шторма, обрушившегося за последние сутки на Нижегородскую, Новгородскую, Псковскую, Тверскую, Ярославскую Кировскую области. «К настоящему моменту, несмотря на сохраняющиеся сложные метеоусловия, наши специалисты ликвидировали большую часть технологических нарушений в основной сети и сейчас занимаются индивидуальными заявками потребителей», — доложил заместитель генерального директора — главный инженер группы Андрей Майоров на оперативном совещании под руководством генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского, которое состоялось в штаб-квартире холдинга в режиме видеоконференции с регионами.

Павел Ливинский поручил продолжать восстановительные работы до полного подключения всех потребителей, дав указание до 24:00 часов 28 октября полностью завершить работы в сети 6−110 кВ, а до 6:00 29 октября — в сети 0,4 кВ. «Прошу также задействовать все имеющиеся в наличии резервные источники электроснабжения для подачи электричества на период ликвидации технологических нарушений, а также при необходимости усилить группировку наших сил в наиболее проблемных районах», — дал поручение в ходе заседания штаба генеральный директор «Россетей».

Глава «Россетей» напомнил, что в рамках полноформатных учений, которые проходили в 2018 — 2019 годах, специалисты группы отрабатывали практические навыки ликвидации аварийных ситуаций.

«И сегодня видим реальный результат — массовых отключений, несмотря на крайне тяжелые погодные условия, не допущено. Вместе с тем, мы должны стараться делать все возможное, чтобы реагировать еще быстрее, особенно в период осенне-зимних пиков нагрузки», — подчеркнул Павел Ливинский.

«Россети» в своем официальном сообщении обращают внимание населения на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

О фактах нарушения электроснабжения можно сообщать на единый портал светлаястрана. рф и по телефонам горячей линии: в Новгородской и Псковской областях: 8−800−333−02−52; в Нижегородской, Тверской и Ярославской областях: 8−800−50−50−115.