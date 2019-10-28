Милан, Италия, , 21:57 — REGNUM Служба безопасности банка Unicredit зафиксировала получением посторонним лицом доступа к данным 3 миллионов итальянских клиентов банка, сообщили в пресс-службе финансовой организации в понедельник, 28 октября.

Речь идет о составленном в 2015 году перечне клиентов с указанием их имен, фамилий, города, номера телефона и адреса электронной почты.

Поскольку никаких других личных данных в этом перечне не было, то никакого доступа к счетам клиентов злоумышленники не получат, отметили также в Unicredit.