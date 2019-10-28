Ашхабад, , 21:31 — REGNUM За минувшую неделю в ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Туркмении зарегистрировано 55 контрактов на $34 млн 447 тысяч (2 млрд 204,5 млн рублей), передает «Turkmenistan.ru»

Участие в торгах приняли компании и бизнесмены из России, Казахстана, Узбекистана, Армении, Китая, Афганистана, Пакистана, Ирландии, Швейцарии, Мальты, США, Великобритании и ОАЭ.

Иностранные коммерсанты заключили с туркменскими предприятиями сделки на приобретение бензина, дизтоплива, осветительного керосина, нефтяного битума, базового масла, печного топлива, карбамида, пластиковой тары и хлопчатобумажной пряжи.

Туркменские предприниматели закупили для нужд внутреннего рынка Туркмении хлопковое волокно.