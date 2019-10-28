Ашхабад, , 20:35 — REGNUM Глава отдела по международным связям французской сельскохозяйственной компании «Агрениум» Этьен Сур в ходе визита в Ашхабад обсудила с преподавателями туркменского Сельхоз университета перспективы выращивания кофе в Туркмении, пишет «Азатлык».

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Детали переговоров не уточняются, а потому остается неизвестным, кто инициировал этот вопрос, а также в каком именно туркменском регионе планируется начать выращивать кофе.

Также представитель французской компании сообщила о намерении внедрить у себя в стране опыт Туркмении в сфере выращивания хлопка.

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