Ашхабад, , 20:31 — REGNUM Туркменские власти планируют продлить до 2038 года контракт о разработке газовых месторождений на Каспии с малазийской нефтегазовой компанией «Petroliam Nasional». Об этом заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамада, передает «Bernama».

Башни Petronas. Куала-Лумпур Walkerssk

По его словам, такое пожелание высказал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов по итогам переговоров с малазийской делегацией, проходивших накануне, 27 октября, в Ашхабаде.

Глава малазийского правительства напомнил, что прежний 32-летний контракт между Туркменией и компанией «Petronas» был заключен в 1996 году, а также отметил, что Туркмения находится на четвертом месте в мире по запасам природного газа, которые оцениваются в 20 триллионов кубометров.