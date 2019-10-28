Кабул, , 20:39 — REGNUM 27 октября ряд источников сообщил, что четыре частные компании, принадлежащие семье Газанфар, должны министерству финансов Исламской Республики Афганистан по меньшей мере 52 миллиона долларов.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, эти компании отвечали за перевод финансовой помощи от Японии министерству финансов Афганистана за период с 2008 по 2012 год.

Комментируя эту информацию, официальные представители министерства финансов Афганистана заявили, что они не раз обращались к руководству компаний с просьбой выплатить долг.

В свою очередь, официальные представители компаний группы Газанфар, афганского объединения фирм, базирующегося в Кабуле, заявили, что эти четыре компании, задолжавшие правительству, не входят в эту группу.

Однако бывший глава департамента по связям с общественностью министерства финансов Абдул Кадир Джаилани заявил, что не только семья Газанфар, но и другие крупные предприниматели должны правительству миллионы долларов, но они не возвращают эти деньги, так как имеют тесные связи с руководителями различных ведомств.