Астрахань, , 19:45 — REGNUM В Астраханской области величина прожиточного минимума за третий квартал 2019 года составила 10 тысяч 437 рублей на душу населения и снизилась на 1,3% по сравнению со вторым кварталом. Как сообщает ИА REGNUM, новая величина прожиточного минимума была утверждена 28 октября на заседании правительства региона.

Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

По словам исполняющего обязанности министра экономического развития Астраханской области Андрея Сашина, к снижению прожиточного минимума привело сезонное уменьшение стоимости продуктов питания на 2,3%.

Прожиточный минимум за третий квартал 2019 года на душу населения составил 10 тысяч 437 рублей (во втором квартале — 10 тыс. 571 рубль), для трудоспособного населения — 10 тыс. 934 рубля (11 тыс. 67 рублей во втором квартале), для пенсионеров — 8 тыс. 724 рубля (8 тыс. 855 рублей во втором квартале), для детей — 11 тыс. 166 рублей (11 тыс. 256 рублей во втором квартале).

Летом в регионе огурцы подешевели на 56,4%, помидоры — на 52,3%, капуста — на 46,2%. Однако цена на рис выросла на 7,5%, пшено подорожало на 5,2%, яблоки — на 7,3%, молоко — на 3,8%, мясо — на 4,3%.