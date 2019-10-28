Правительство РФ готово реструктурировать бюджетные кредиты регионов для наращивания ими инвестиционной активности. Об этом сообщил 28 октября первый вице-премьер России — министр финансов Антон Силуанов на совещании главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Это одно из мероприятий плана по стимулированию экономического роста. Сам премьер считает, что «планов у нас громадьё», поэтому «конкретное поручение необходимо».

Ранее в Госдуме Силуанов заявлял, что регионам могут реструктурировать долги перед бюджетом на 75 млрд рублей.

О долгах россиийских регионов и мерах по развитию экономики — в трансляции ИА REGNUM.