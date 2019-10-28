28 Октября
 
19:55

О запуске программы реструктуризации бюджетных долгов регионов России объявил президент РФ Владимир Путин. Программа стартовала в январе 2018 года, она рассчитана как минимум на семь лет. Первые два года планировалось, что регионы будут выплачивать всего по 5% своего долга ежегодно. Такой график позволял субъектам РФ только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей.

Для наиболее закредитованных субъектов программа может быть еще «более льготной» и продлится до 12 лет.

19:43

Антон Силуанов ИА REGNUM

19:32

Силуанов: Правительство готово реструктурировать бюджетные кредиты регионов

19:32

В 2020 году субъектам Федерации предстоит вернуть федеральному бюджету порядка 75 млрд рублей, которые оформлены в качестве кредитов. Ранее на заседании Госдумы первый вице-премьер России — глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что регионам могут реструктурировать долги перед бюджетом именно на эту сумму.

19:30

Минфин счёл высоким уровень долговой устойчивости Петербурга

Смольный утвердил проект постановления о направлениях долговой политики Санкт-Петербурга. В частности, он предусматривает оптимизацию стоимости обслуживания госдолга, сохранение показателей долговой устойчивости, сохранение кредитного рейтинга Петербурга. Глава комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников рассказал, как город будет занимать в долг.

19:23

«Есть целый блок, который относится к субъектам Федерации, потому что именно там формируется инвестиционный климат. Мы предлагаем дополнительно стимулировать регионы, в том числе за счёт ресурсов, которые предлагаем изыскать субъектам за счёт более плавной реструктуризации бюджетных долгов перед Российской Федерацией, за счёт реструктуризации бюджетных кредитов, с одной стороны. С другой стороны, мы говорим о возможности наращивания заимствований, с тем чтобы эти деньги тоже работали для роста региональной экономики».
Антон Силуанов

19:21

«Подготовлен перечень мер по дополнительному стимулированию, в первую очередь, инвестиционной активности. Речь идёт о мерах по улучшению инвестиционного климата, снижению избыточных регуляторных требований и ускорению ввода этих регуляторных требований. Мы предлагаем начать реализовывать эти решения уже начиная со следующего года», — сказал глава Минфина РФ.