Чебоксары, , 19:16 — REGNUM В Чувашии в январе-августе 2019 года сальдированный финансовый результат организаций республики составил 47,4 млрд рублей прибыли, что в 4,4 раза больше аналогичного прошлогоднего периода. Доля убыточных организаций незначительно снизилась, суммарная задолженность по обязательствам — 650,8 млрд рублей, долги по кредитам банков и займам — 115,53 млрд рублей. Такие данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По оперативным данным, в январе-августе 2019 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Чувашии составил 47 417,5 млн рублей прибыли (данные получены без учёта работы субъектов малого бизнеса, банков, страховых организаций, государственных и муниципальных учреждений). Это в 4,4 раза больше, чем было в январе-августе 2018 года. Наибольшая доля приходится на организации обрабатывающих производств — 30 166,3 млн рублей прибыли.

В целом за девять месяцев 281 хозяйствующий субъект сработал с прибылью в сумме 49 051,3 млн рублей, 101 организация получила 1633,8 млн рублей убытков.

В статистическом ведомстве отмечают, что доля убыточных организаций за указанный период сократилась на 0,3% — до 26,4%.

На начало сентября текущего года суммарная задолженность по обязательствам (по кредитам и займам) организаций составила 650 855,8 млн рублей. Из них 40,9% — просроченные долги (или 265 961,5 млн рублей). Напомним, что на начало сентября 2018 года просроченные долги по обязательствам составляли 28,5%. В структуре долгов кредиторская задолженность составила 434 693,6 млн рублей, в том числе просроченная — 150 432,2 млн рублей (34,6% от общего объёма).

Задолженность по банковским кредитам и займам на 1 сентября 2019 года составила 216 162,2 млн рублей, из неё просроченная — 115 529,3 млн рублей, или 53,4% от общего объема кредиторской задолженности (на 1 сентября 2018 года — 51%). Дебиторские долги — 73 164,4 млн рублей, в том числе просроченные — 7792,4 млн рублей, или 10,7% от общего объема дебиторской задолженности.