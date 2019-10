Рига, , 18:10 — REGNUM Общеприбалтийский самый амбициозный транспортный проект Rail Baltica вновь остался без руководителя. Сегодня, 28 октября, в отставку неожиданно подал глава объединённой компании RB Rail Тимо Рийхимяки, сообщает латвийское новостное агентство LETA.

«Мы шокированы этим шагом Тимо Рийхимяки, но с уважением относимся к его решению», — прокомментировал отставку председатель совета предприятия RB Rail AS Каролис Санковски. Сам Рийхимяки не комментирует причины своего ухода, ссылаясь на личные мотивы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2018 года в отставку подала прошлый глава RB Rail Байба Рубеса. Она покинула свою должность на фоне споров представителей Литвы, Латвии и Эстонии о распределении и контроля за использованием финансирования проекта. В спор тогда вмешалась и Еврокомиссия. Ответственная на тот момент за транспортную политику ЕС еврокомиссар Виолетта Булк пригрозила сворачиванием финансирования проекта со стороны Брюсселя. «В ЕС у нас есть четкое правило: не используешь — потеряешь (англ. use it or lose it). У меня много проектов, которые хотели бы воспользоваться вашими деньгами, потому что это большие деньги. (…) Не забывайте, что ЕС финансирует около 85% проекта. Скажите, какой еще проект ЕС финансируется в таком объеме? Прошу, не теряйте эту возможность. Я не говорю, кто прав, а кто нет — мы должны найти решение и идти вперед», — говорила Булк в разгар скандала ещё до ухода Рубесы с поста главы RB Rail.

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 году. Проект оценивается в 5,8 млрд евро.