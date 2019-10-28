Могадишо, , 19:10 — REGNUM Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед Фармаджо подписал Закон о национальных доходах Сомали, который был принят на прошлой неделе Сенатом страны. Закон, который формально связывает воедино сбор и использование доходов, был провозглашен важной вехой в процессе облегчения бремени задолженности страны, поскольку это одно из требований, позволяющее стране претендовать на условия по облегчению госдолга. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Президент Сомали поблагодарил спикеров обеих палат парламента, представителей правительства, членов парламента, Национального экономического совета и всех сомалийских экспертов, которые приняли участие в «этом ценном процессе».

Президент заявил: «Этот закон касается управления доходами, и это закон, который согласуется с современной системой сбора доходов. Положения этого закона являются наиболее важными при уплате налогов и работе с налогоплательщиком».

Министр финансов Сомали Абдирахман Бейл отметил, что этот законопроект поддержит усилия по экономической реформе, предоставив руководство для сбора и управления государственными доходами. Мобилизация внутренних доходов имеет решающее значение для будущего Сомали.

В церемонии подписания закона приняли участие высшие чиновники Сомали: министр юстиции Абукар Хасан Хуссейн Хаджи, министр финансов Абдурахман Дуале Бейл, министр торговли и промышленности Абдулкадир Шейх Али, государственный министр и заместитель министра финансов Ибрагим Абдуллахи шейх Али Коуоков, глава администрации президента и Национальный генеральный аудитор Нур Дирир Хирси.