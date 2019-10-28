Челябинск, , 18:05 — REGNUM В Челябинске окончен ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Все 18 улиц отремонтированы вовремя, сообщает пресс-служба мэрии.

На расширенном аппаратном совещании глава города Наталья Котова отметила, что работы выполнены с высоким качеством. Всего ООО «Нижавтодорстрой» провёл ремонт более 1 млн кв. метров. Везде нанесена разметка. Срок гарантии на работы составляет четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по нацпроекту начались 12 июня. Этому предшествовал скандальный конкурс на определение подрядчика. Управление ФАС несколько раз отменяло результаты торгов из-за нарушений. В итоге контракт был заключён с фирмой из Нижнего Новгорода.