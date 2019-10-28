Москва, , 17:59 — REGNUM Готовность объектов системы ЖКХ к прохождению отопительного периода в России составляет 98%. Об этом заявил замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Он уточнил, что министерство постоянно контролирует ситуацию с готовностью объектов к эксплуатации в зимний период.

По словам замминистра, также в районах Крайнего Севера на 95% готовы необходимые к зиме топливно-энергетические ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах России отопительный сезон стартовал еще в середине-конце сентября в связи с резким похолоданием. Ранее активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) провели мониторинг подачи теплоносителя в жилые дома населения страны. Самыми проблемными городами были названы Челябинск, Горно-Алтайск, Абакан, Кемерово, Омск.