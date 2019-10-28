Ялта, Крым, 28 октября 2019, 17:54 — REGNUM Заявки от нескольких российских инвесторов, которые готовы построить игорную зону, поступили в правительство Крыма. Об этом 28 октября сообщил журналистам председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Гоцанюк сообщил, что решение о способе выбора инвестора будет принято совместно с главой Крыма Сергеем Аксёновым, заявки, по его словам, уже есть — как от крымских предпринимателей, так и от потенциальных инвесторов из других российских регионов.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября было опубликовано распоряжение правительства РФ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева о создании игорной зоны на территории Крыма — в ялтинском посёлке Кацивели. Под зону выделен участок в 15 га.
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