Ялта, Крым, , 17:54 — REGNUM Заявки от нескольких российских инвесторов, которые готовы построить игорную зону, поступили в правительство Крыма. Об этом 28 октября сообщил журналистам председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

«Земельный участок, который предусмотрен, это более 140 тыс квадратных метров. Он будет выставлен или на аукцион, или мы будем принимать заявки по инвестпроектам», — цитирует председателя правительства республики « Крыминформ ».

Гоцанюк сообщил, что решение о способе выбора инвестора будет принято совместно с главой Крыма Сергеем Аксёновым, заявки, по его словам, уже есть — как от крымских предпринимателей, так и от потенциальных инвесторов из других российских регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября было опубликовано распоряжение правительства РФ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева о создании игорной зоны на территории Крыма — в ялтинском посёлке Кацивели. Под зону выделен участок в 15 га.

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