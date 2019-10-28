Барнаул, , 10:39 — REGNUM 29 октября с 13:00 до 17:00 по местному времени будет временно ограничена подача горячей воды и отопления для жителей поселка Южного в Алтайском крае. Как сообщает управление по внешним связям алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК), это необходимо для подключения кабельных линий электроснабжения к новому центральному тепловому пункту, расположенного по адресу Лесной тракт, 75. Всего под отключение попадают 28 тысяч жителей, а также социальные учреждения.

На 28 октября завершены все работы по возведению здания и установки насосного и вспомогательного оборудования, следующий этап — подключение электроснабжения. Для проведения работ по подключению кабельных линий потребуется 29 октября на 4 часа ограничить подачу тепла и горячей воды для жителей пос. Южный. Под ограничение попадают 102 многоквартирных дома, 5 школ, 8 детских садов, 3 больницы, профессиональное училище №38 и 45 домов частного сектора поселка Южного.

Сибирская генерирующая компания продолжает работы по переводу потребителей котельной «Ротор», отапливающей пос. Южный, на мощности Барнаульской ТЭЦ-3. Одним из этапов реализации проекта стало строительство нового центрального теплового пункта для поддержания нормативной температуры теплоносителя и подогрева горячей воды.