Бишкек, , 17:16 — REGNUM С 1991 года Киргизия получила $7,3 млрд (467,2 млрд рублей) в виде льготных кредитов и еще $2,8 млрд (179,2 млрд рублей) в качестве грантовых средств. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам заявил министр экономики Санжар Мукамбетов.

Киргизия Ken Flottman

В свою очередь министр финансов Бактыгуль Жээнбаева рассказала депутатам о том, что доходы государственного бюджета республики прогнозируются на 2020 год на уровне 183,7 млрд сомов (168,3 млрд рублей) или 27,5% к ВВП.

По ее словам, из этих денег на доходы республиканского бюджета будет приходиться 163,7 млрд сомов (150 млн рублей). А расходы республиканской казны в 2020 году прогнозируются в сумме свыше 173,6 млрд сомов (159,1 млрд рублей).

Таким образом дефицит республиканского бюджета Киргизии по итогам 2020 года должен будет превысить 9,9 млрд сомов (9,1 млрд рублей) или 1,5% ВВП.

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