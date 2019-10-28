Москва, , 17:13 — REGNUM Возможность использовать средства маткапитала для оплаты услуг по газификации частного дома или подвода водоснабжения необходима для граждан, однако следует также обсудить вопрос завышенной стоимости услуг по подключению объектов малоэтажного строительства к коммуникациям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Президент РФ Владимир Путин поручил изучить возможность использовать средства маткапитала на оплату услуг по газификации частных домов, а также для подключения их к системам водоснабжения и водоотведения.

«У нас есть разные федеральные и региональные программы — например, предоставляются участки земли или выдаются кредиты под строительство. Но маткапитал можно потратить только на жилье, притом, что подключение коммуникаций — достаточно дорогое удовольствие. Особенно газ», — заявил Нилов.

Так, по ено словам, для граждан сегодня достаточно «накладно» подключить дом к централизованному водоснабжению, а стоимость проведения газа в дом для некоторых категорий граждан просто «неподьемная».

"Абсолютно правильно, что вопрос будет решен, чтобы у граждан появилась возможность тратить деньги не только на приобретение или строительство жилья, но и создание комфортных условий для проживания», — считает Нилов.

При этом, отмечает он, в рамках рассмотрения вопроса также необходимо поднять и проблему высокой стоимости услуг по подводу коммуникаций.

«Необходимо вернуться к вопросу, почему у нас так дорого стоит подвести коммуникации. Ведь это становится серьёзным стопором и не дает возможность развиваться малоэтажному строительству, а также полноценно работать программам по сохранению сельских территорий и возврату в деревню, например», — отметил Нилов.