Ульяновск, , 17:06 — REGNUM Автомобильная дорога Ульяновск — Димитровград — Самара переходит в федеральную собственность. Протяжённость передаваемого участка трассы составляет 117 км. Соответствующий акт о приёмке подписан с Федеральным дорожным агентством, пишет на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Отмечается, что с Росавтодором подписан акт о приёме в федеральную собственность автомобильной дороги Ульяновск — Димитровград — Самара протяжённостью 117 км, оперативное управление дорогой закреплено за ФКУ"Волго-Вятскуправтодор». По словам Сергея Морозова, это «откроет новые перспективы для формирования эффективной транзитной транспортной сети Ульяновской области и соседних регионов», повысит уровень безопасности на дорогах и увеличит пропускную способность трассы.

Средства, которые ранее выделялись на ремонт и содержание данной дороги, будут направляться на ремонт «других проблемных участков дорог».

Ульяновский губернатор также отмечает, что прорабатывается вопрос передачи в федеральную собственность ещё пяти региональных и межмуниципальных общей протяженностью 192,9 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ульяновских властей, в регионе протяженность дорог федерального значения превышает 430 км, из них более 86% соответствуют нормативным требованиям. В 2019 году ремонту подлежит 78,1 км участков федеральных трасс, в прошлом году было реконструировано и построено почти 72 км.

По данным Росавтодора, с привлечением федеральных средств за три года в Ульяновской области приведено в нормативное состояние более 375 км дорог. В том числе в 2019 году в нормативное состояние привели почти 50 участков общей протяженностью 110 км.