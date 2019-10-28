Воронеж, , 16:58 — REGNUM Бюджет Воронежской области на 2020 год планируют принять без дефицита. Об этом заявил губернатор Александр Гусев28 октября на заседании правительства региона, где рассматривался проект закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Как сообщила руководитель департамента финансов области Надежда Сафонова, налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2020 году увеличатся на 5,5% к уровню текущего года и составят 87 млрд рублей. По ее словам, на формирование собственной доходной базы бюджета основное влияние оказала положительная динамика основных экономических показателей на 2020 год в сравнении с оценкой 2019 года. Региональные темпы роста показателей опережают среднероссийские. Наибольших доходов ожидают от налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц — почти 62%.

Всего на 2020 год доходы бюджета Воронежской области планируются в сумме 110 млрд 670 млн рублей, максимальные расходные возможности определены в сумме 113 млрд 561 млн рублей. Дефицит в 2 млрд 890 млн рублей, как отмечалось, имеет гарантированные источники финансирования, предусмотренные в бюджете.

«Расходы бюджета на 98% сформированы по программно-целевому принципу в рамках 25 государственных программ области. И то, что мы сегодня рассматриваем — это результат проработки показателей бюджета совместно со всеми главными распорядителями с учетом многих факторов», — отметила Сафонова.

Что касается долговой нагрузки, то она у региона является одной из самых низких в ЦФО. По результатам за 2018 год и по ожидаемому исполнению 2019 года Воронежская область отнесена к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.

«Мы видели цифру 110 млрд рублей — доходы, и есть некоторый дефицит — 2,9 млрд рублей. Мы понимаем, что пока не вся доходная часть учтена, потому что часть поступлений из федерального бюджета здесь не учтена, решения пока не приняты. Но мы понимаем, в какие сроки и какие суммы придут. Поэтому и общая сумма доходов будет выше и, соответственно, дефицит, который сейчас возникает, он имеет формальный характер. Мы знаем источники покрытия, в том числе переходящие остатки. Поэтому бюджет у нас будет бездефицитный», — прокомментировал цифры Александр Гусев.

В числе особенностей бюджета-2020, например, предоставление субсидии Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области для сдерживания рост нагрузки на собственников помещений в многоквартирных домах. В этом году ФКР региона будет выделено 450 млн рублей. Два миллиарда планируется выделить на капитальный ремонт объектов социального назначения, прежде всего в сфере здравоохранения, культуры, образования и соцзащиты. Губернатор призвал глава районов области активнее участвовать в реботе по определению объектов, которые в ремонте нуждаются.

«Мы 80% этих средств уже распределили пообъектно, но оставили в резерве 20%. Поэтому у вас еще есть некоторая возможность, пообщавшись с отраслевыми департаментами, какие-то объекты подвигать. У нас в планах есть, куда мы этот резерв собираемся направить, но вы можете своими доводами эти планы скорректировать. Соответственно, у нас впереди еще 2021 и 2022 годы, и вам нужно готовиться уже сейчас», — сказал губернатор.