Нью-Йорк, США, , 16:51 — REGNUM Фондовый рынок США начинает неделю в «зеленой зоне», индекс S&P открыл торги на рекордном уровне, 28 октября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 82,27 пункта (0,31%), до 27 040,33 пункта, индекс S&P 500 вырос на 9,57 пункта (0,32%), до 3032,12 пункта, индекс Nasdaq вырос на 42,65 пункта (0,52%), до 8285,77 пункта.

Рост рынка связан с надеждами на торговое соглашение США и Китая, а также снижение ставок Федрезерва США.

Читайте также: Фондовый рынок США открылся в минусе из-за Amazon