Москва, , 16:47 — REGNUM Введение обязательной маркировки товаров в РФ должно оградить потребителей от контрафактной продукции. Индивидуальный код будет подтверждать качество, а также информацию о производителе. Об этом 28 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор по таможенным операциям логистической компании «ДАКСЕР» Тимур Давиташвили.

«Основная проблема заключается в том, что процесс нанесения маркировки довольно сложный и дорогостоящий. Также он потребует от производителей ряда изменений в операционные и технические процессы работы, поэтому можно предположить, что данный процесс ляжет на плечи импортеров и логистических операторов», — отметил Давиташвили.

По его словам, точные расходы посчитать очень затруднительно, однако можно смело утверждать, что маркировка, например, одежды, обуви и парфюмерии, будет стоить немало. Это связано с тем, что данные товары необходимо выгружать на склад, вскрывать грузовые места, наносить маркировку, упаковывать все обратно и загружать в транспортные средства. Ведь маркировка должна наноситься на каждую единицу.

«Процедура таможенного оформления этих категорий товаров станет сложнее. Это связано с тем, что, в случае досмотра, на таможенные органы возложат функцию контроля QR-кодов. Получается, сотрудники таможни будут вынуждены сканировать и сверять данные маркировочных знаков с информацией из реестра товаров. В случае несоответствия груз будет задержан для дополнительной проверки», — пояснил эксперт.

Он обратил внимание, что импортеры вынуждены менять маршруты, а это приводит к финансовым и временным потерям: «Данные расходы будут включены в себестоимость товаров для конечного потребителя. Говорить о цифрах сложно, так как ассортимент товаров разный. Однако затраты на нанесение маркировки не должны сильно сказаться на стоимости шин, в то время как цены на одежду, обувь и парфюмерию возрастут ощутимо».

Напомним, что в ноябре переходят на маркировку молочной продукции, а декабре завершится эксперимент по маркировке парфюмерии, фототехники, резиновых шин и покрышек, некоторых видов одежды.

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