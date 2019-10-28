Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин выступил против наращивания госдолга Петербурга в ближайшей перспективе, несмотря на текущие выгодные процентные ставки.

Напомним, более «мягкую позицию» по долговому вопросу предлагал занять вице-губернатор Эдуард Батанов на совещании в Смольном 28 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас главная проблема не в том, что нет денег или они слишком дорогие, а у нас нет проектов, в достаточной степени подготовленных к инвестициям. Мы должны точно понимать, что те средства, которые мы привлекаем, действительно идут на развитие субъекта, а не просто проели деньги, все это кончилось ничем, и повесили долг на будущее поколение. Обсуждать имеет смысл, уходить в долги или нет, после того, как будут подготовлены и обсчитаны проекты с понятной экономической эффективностью», — заявил Евгений Елин.

Отметим, ранее об отсутствии внятных проектных проработок, в частности, в сфере строительства метрополитена говорил и бывший вице-губернатор Игорь Албин, назвавший это основной причиной отставания строительства городской подземки.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил обсудить эту тему подробнее позже. «Мы договорились с вами, если будем заимствовать, то безусловно только на развитие. Надо быть здесь внимательными, еще на эту тему поговорим», — сказал Беглов.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин счёл высоким уровень долговой устойчивости Петербурга

Добавим, согласно предложенному проекту бюджета на 2020 год дефицит городской казны составит около 35,3 млрд рублей при расходах чуть более 700 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Смольном предложили больше брать в долг, пока ставки ЦБ невысоки