Москва, , 16:32 — REGNUM Грядущий переход на обязательную маркировку товаров в РФ сулит очередное подорожание. «Все новые инициативы всегда имеют положительные и отрицательные стороны. Увеличение переходного периода обязательной маркировки для разных отраслей сейчас является одной из главных тем для обсуждения представителей бизнес-сообщества. И во многом причиной тому стала сложность прогнозирования дополнительных бюджетов, которые связаны с нанесением Data Matrix на товары», — заявил 28 октября корреспонденту ИА REGNUM директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic Алексей Мисаилов.

Он обратил внимание, что чёткого мнения относительно того, где всё-таки стоит делать маркировку среди иностранных дистрибьютеров и производителей пока нет: Многие делают выбор в пользу страны-отправления, другие — в пользу промежуточных азиатских и европейских складов, кто-то решает использовать возможности таможенных складов в России. В результате этого существующая модель доставки товара от поставщиков, по его мнению, может существенно измениться и подорожать.

При этом он назвал и плюсы для бизнеса: «Многие компании пользуются системой отслеживания Track and trace, позволяющей избежать подделок и серого импорта. Подобные новшества пришли к нам с азиатских рынков, где они активно используются для товаров сегмента luxury и fashion. Эта система показывает свою эффективность и при перевозке скоропортящихся товаров: стало возможно быстрее проходить таможенные процедуры и ветеринарные и карантинные инспекции в Китае».

Напомним, что с 2016 года специальные чипы наносятся на шубы и иные меховые изделия. С 1 июля 2019 года обязательной стала маркировка табачных изделий. Также в июле ввели обязательную маркировку обуви (пока в ограниченном объеме). С 1 декабря 2019 года вводится обязательная маркировка в отношении парфюмерии, фототехники, резиновых шин и покрышек, постельного, кухонного, столового и туалетного белья, некоторых видов одежды. Правила маркировки утверждены Постановлением Правительства РФ № 515 от 26.04.2019.

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