Махачкала, , 17:15 — REGNUM Высокий прирост численности населения в Дагестане опережает темпы создания рабочих мест, что формирует высокий уровень безработицы в республике. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 28 октября высказал дагестанский экономист и политолог Эдуард Уразаев.

Напомним, Дагестан с показателем 11,7% вошел в число регионов РФ с самым высоким уровнем безработицы в июне-августе 2019 года. Соответствующее исследование провели аналитики РИА Рейтинг. Причем по сравнению с тем же периодом минувшего года в регионе зафиксировано увеличение показателя на 1%.

«На уровень безработицы в основном влияет превышение рождаемости над ростом рабочих мест, что связано с небольшими масштабами инвестиций в экономику и социальную сферу республики», — считает Уразаев.

Вместе с тем, по словам эксперта, частично напряженность на рынке труда снижается благодаря как сезонной миграции, так и переезду жителей Дагестана на постоянную работу в другие регионы России. Отток населения из республики, по его данным, относительно высок.

«С другой стороны, методика Международной организации труда зачисляет в разряд безработных многодетных матерей и лиц, занятых в личных подсобных хозяйствах, каковых в республике около полумиллиона, а также занятых в теневом секторе, который в Дагестане весьма значителен. Но миграция и теневая экономика не решают проблему, а усилий органов власти и местного самоуправления недостаточно», — отметил собеседник.

По словам Уразаева, программа по созданию рабочих мест, переобучению и трудоустройству граждан в Дагестане лишь отчасти решает проблему безработицы. По его мнению, в регионе нужно создавать более благоприятные условия для малого и среднего предпринимательства, стимулировать инвестиции в сферах агропромышленного комплекса, туризма и строительства, которые при относительно меньших затратах дают больше новых рабочих мест.

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Как сообщало ИА REGNUM, в третьей декаде августа на совещании в правительстве Дагестана врио министра экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов заявил, что по итогам 2019 года в республике будет создано более 25 тыс. новых рабочих мест. Локомотивом в плане организации занятости населения, по его словам, остается агропромышленный комплекс.

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