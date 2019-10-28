Ярославль, , 16:25 — REGNUM В Ярославле вновь стали появляться нелегальные ларьки, не соответствующие схеме размещения нестационарных торговых объектов и утвержденному городскими властями внешнему виду. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ларьки в Ярославле

В частности, такие ларьки появились на проспекте Фрунзе у дома 37 и на улице 2-й Портовой в Фрунзенском районе. В администрации города говорят, что нестационарные торговые объекты установлены незаконно и должны быть демонтированы.

«НТО на Фрунзе 37/18 установлены на придомовой территории, что запрещено правилами благоустройства. Это нецелевое использование земельного участка. Администрация обратилась в суд с иском о демонтаже незаконно установленных торговых объектов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Сергей Скударь.

По словам Скударя, сейчас в двух районах подано 30 исков о демонтаже незаконных НТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, требования к единому внешнему виду ларьков появились в 2017 году при прошлом мэре города Владимире Слепцове. Предприниматели активно протестовали против новых правил, однако большинство все-таки заменили свои павильоны после активной кампании по сносу НТО.

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