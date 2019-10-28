Киев, 28 октября 2019, 16:19 — REGNUM
Правительство Украины выносит на рассмотрение парламента законопроект №2283 «О внесении изменений в проект бюджета Украины на 2019 год», который позволит погасить долги по зарплатам перед шахтерами госшахт.
Об этом 28 октября во время заседания согласительного комитета парламента заявила представитель правительства в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.
Характеризуя состояние угольной отрасли, она отметила наличие «экологической катастрофы, износа на шахтах, травмирования и несчастные случаи, которые происходят и, наверняка, будут происходить».
Как сообщало ИА REGNUM, 9 октябряпремьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство подаст на утверждение парламента изменения в госбюджет на 2019 год для выплаты зарплаты шахтерам. По его словам, изменения в государственный бюджет «позволят рассчитаться с шахтерами по заработным платам». При этом премьер отметил, что у кабмина нет «комплексного похода» для реформирования угольной отрасли. Гончарук считает, что Украина не может «постоянно дотировать неэффективность».