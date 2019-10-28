Москва, , 16:16 — REGNUM Введение обязательной маркировки товаров, ввозимых на территорию России, имеет несколько причин, заявил 28 октября корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора компании BMJ-logistics Константин Бондаренко. Отметим, что до конца 2019 года список товаров, подлежащих маркировке, расширится. В ноябре на 100% заработает маркировка молочной продукции, а также завершится эксперимент по маркировке духов.

«Государство РФ получит возможность отслеживать все манипуляции, которые происходят с товаром — производство, ввоз на территорию страны, вывод из оборота (покупки). Все эти этапы будут отображаться в системе «Честный знак». Также это приведет к увеличению собираемости налогов, которое произойдет за счет вытеснения фирм-однодневок и обелению бизнеса», — пояснил Бондаренко.

По его словам, цена одного маркировочного знака не велика — 50 копеек, поэтому на конечной стоимости товара не отразится. Но существует нюанс — российским производителям придется перестроить складскую инфраструктуру и закупить оборудование для нанесения маркировок, все это также потребует финансовых затрат, хоть не столь значительных.

«С самыми большими сложностями столкнутся импортёры, так как на территорию РФ может ввозиться только тот товар, на котором уже есть марка. Это не самый простой процесс, а иностранные фабрики редко готовы оказать данную услугу. Импортеру в данном случае могут помочь логистические компании, которые владеют логистическими складами на территории Европы и могут наносить маркировку, однако эта услуга будет стоить уже 50 евроцентов за штуку», — добавил Бондаренко.

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По его словам, явным плюсом введения обязательной маркировки станет существенное сокращение объемов контрафактного товара. Потребители получат гарантии о качестве товаров. «Так, используя мобильное приложение системы «Честный знак», они смогут самостоятельно отсканировать код изделия и получить полную историю и характеристику товара. К тому же, нелегальные производства не смогут выводить в оборот свою продукцию, они будут вынуждены зарегистрироваться и полностью обелиться. Добросовестные компании очень заинтересованы в этом, так как это приведет к снижению конкуренции со стороны производителей подделок», — пояснил эксперт.

К минусам он отнес затраты, которые понесут производители на закупку оборудования, а также реорганизацию ряда логистических процессов: «Больше всего это скажется на мелких и средних компаниях. Новая система потребует расширения штата сотрудников и переобучения существующих, так как процесс регистрации кода Data Matrix связан с определёнными действиями и навыками, которые среднестатистический менеджер освоит не сразу. Некоторые компании, для того, чтобы максимально безболезненно пережить нововведения, принимают участие экспериментах по маркировке товаров, состоят в рабочих группах, проводят семинары».