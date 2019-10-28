Липецк, , 16:14 — REGNUM В Липецкой области заплаты ряда работников образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты вырастут в 2020 году. Об этом 28 октября сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Повышение оплаты труда в регионе начнётся 1 января 2020 года. В соответствии с поручением правительства РФ о неснижении установленных указами президента России показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы на 5,8% будут проиндексированы оклады работников образования, здравоохранения, культуры и сферы социальной защиты населения. Также ожидается увеличение минимального размера оплаты труда. С начала будущего года МРОТ должен вырасти до 12 тысяч 130 рублей.

«59 тысяч человек увидят рост оплаты труда в своих расчётных листках. Для нас это будет стоить больше одного миллиарда рублей. Нам необходимо изыскивать эти средства и проводить оптимизацию расходов. Всё, что оптимизировано, должно направляться на повышение заработной платы», — отметил глава региона Игорь Артамонов.

На 7,5% вырастут зарплаты педагогов в медучреждениях. При этом будут проиндексированы оклады и увеличены стимулирующие выплаты. Заработные платы младших воспитателей и помощников воспитателей в детсадах будут повышаться в два этапа — 1 января и 1 июля 2020 года. Оба раза — на 10%.

«У нас много обращений, что оклад поднимают — премию уменьшают. Должен вырасти общий доход. Заместителей, которых это касается, прошу проконтролировать. Необходимо провести работу со школами, больницами, учреждениями культуры. Это задача, которой мы будем заниматься постоянно. Активно начинаем прямо с 1 января», — заявил глава региона