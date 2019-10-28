Ташкент, , 16:04 — REGNUM Среднемесячная номинальная заработная плата в Узбекистане по итогам первых девяти месяцев 2019 года составила 2,2 млн сумов ($233), что на 31,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 28 октября сообщает издание UzDaily.

В сфере образования среднемесячная номинальная заработная плата составила 1,75 млн сумов ($186), что на 36,7% больше, чем в январе-сентябре 2018 года.

Самые высокие заработные платы наблюдаются в Ташкенте — 3,19 млн сумов ($338), Навоийской области — 2,8 млн сумов ($297), Ташкентской области — 2,39 млн сумов ($254). Самый низкий уровень зарплат зафиксирован в Сурхандарьинской области — 1,8 млн сумов ($191).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Узбекистане повысили базовые должностные оклады научных и руководящих работников научно-исследовательских учреждений.

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