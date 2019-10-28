Москва, , 16:01 — REGNUM По новому контракту предэкспортного финансирования «Русал» получит $1 млрд 085 млн (около 70 млрд рублей) на производство экологически чистого алюминия и поддержку стратегии в области устойчивого развития. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба компании.

«Эта уникальная сделка стала первым на российском рынке привлечением средств от синдиката международных и российских коммерческих банков, привязанным к показателям устойчивого развития», — объяснили в компании.

Отмечается, что средства будут предоставлены под выполнение показателей, связанных с воздействием на окружающую среду, а также на увеличение объёма продаж алюминия с низким «углеродным следом». Оценка показателей будет проводиться ежегодно.

Также привлеченные средства будут направлены на частичное рефинансирование существующего с 2017 года кредита в размере $2 млрд.

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