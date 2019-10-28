Уфа, , 16:08 — REGNUM Башкирия экспортирует 3,5 тыс. тонн рапсового масла в страны Евросоюза. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в республике завершается уборка рапса. В настоящий момент уже убрано 94 процента площадей данной культуры. Собрано 50 тыс. тонн маслосемян рапса. Это на 15 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Урожайность составляет 11,4 ц/га, что тоже выше показателя прошлого года в 1,3 раза.

Отмечается, что в Башкирии уже второй год подряд рапс перерабатывает ООО «Чишминский маслоэкстракционный завод». В текущем году маслозавод планирует принять и переработать 8 тыс тонн маслосемян.

По словам чиновников, у предприятия уже есть контракт на поставку 3,5 тыс. тонн рапсового масла в страны Евросоюза.