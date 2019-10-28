Калининград, , 15:57 — REGNUM В Калининграде готовятся к Всероссийской недели сбережений, во время которой будут финансовые эксперты из различных государственных и коммерческих организаций будут стремиться обратить внимание жителей на опасности цифровизации финансовых услуг. Как сообщает пресс-служба регионального правительства сегодня, 28 октября, наряду с удобствами использования цифровых финансовых сервисов существует ряд опасностей, «о которых необходимо знать, чтобы не лишиться всего в один клик».

Их обсуждение пройдёт в рамках телемоста с финансовыми экспертами из Москвы и других регионов, до 14 ноября по всей Калининградской области запланировано публичные лекции и различные информационные акции, а проконсультироваться с представителями Пенсионного Фонда РФ или налоговой инспекции калининградцы смогут с 1 по 3 ноября в ТРЦ «Европа» у специальной стойки программы.

Мероприятия пройдут в рамках Всероссийской недели сбережений Минфина РФ.