Москва, 28 октября 2019, 15:55 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес обсудят актуальные вопросы сотрудничества двух стран. Встреча состоится 29 октября, сообщается на сайте правительства России.
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Медведев и Бермудес обсудят договорённости, достигнутые по итогам визита председателя правительства РФ на Кубу в начале октября 2019 года.
В частности, будут рассмотрены вопросы сотрудничества в таких сферах, как торговля, инвестиции, энергетика, промышленность, сельское хозяйство и др.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября.
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