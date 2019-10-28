История вопроса

Товарооборот Кубы и СССР превосходил таковой со всеми странами Латинской Америки вместе взятыми, и когда в начале 1990-х он резко сократился, Куба попала в крайне тяжёлую экономическую ситуацию. Сотрудничество между двумя странами начало восстанавливаться в начале 2000-х.

С 2000 года страны неоднократно обменивались визитами высших должностных лиц, поддерживаются контакты на уровне внешнеполитических ведомств. Во время визита в Гавану Владимира Путина в 2014 году с председателем Госсовета Кубы Раулем Кастро были подписаны документы о сотрудничестве в области безопасности, энергетики, промышленности, культуры, здравоохранения.

Между двумя странами развиваются торгово-экономические контакты. Объём внешней торговли достигает суммы порядка 300 млн долларов. Главной статьёй кубинского экспорта в Россию является сахар. Россия поставляет на Кубу машины и оборудование, сырьевые и продовольственные товары, продукцию химической промышленности и др.

На Кубе реализуются несколько совместных проектов в области энергетики, металлургии, транспорта, инфраструктуры и сельского хозяйства. Также расширяется сотрудничество в области медицины, фармацевтики и компьютерных технологий.

Осуществляется сотрудничество в области науки и образования. Кубинским студентам в России предоставляется сто бюджетных мест.

Между двумя странами действует 90-дневный безвизовый режим. Поток российских туристов на Кубу в последние годы значительно вырос.

