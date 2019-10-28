Москва, , 15:46 — REGNUM Пять лет назад Елена Ермакова из Владивостока выиграла Евразийскую лингвистическую олимпиаду для школьников по английскому языку и без вступительных испытаний поступила в один из московских вузов. В университете изучают более 22 языков, но распределение по группам происходит по решению кафедры. Так Елене предложили ближайшие 4 года заниматься японским. Благодаря этой случайности девушка связала свою жизнь с языком и культурой страны восходящего солнца. А теперь попытается доказать, что преуспела в этом, приняв участие в новом направлении «Востоковедение» на олимпиаде «Я — профессионал» в 2019—2020 учебном году.

Елена Ермакова © Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал»

Елена, неужели Вы никогда до первого курса не изучали японский и не интересовались Японией?

Сложно жить во Владивостоке и не знать, кто твои соседи. Но японский язык я действительно стала изучать только в университете: раньше у меня не возникало желания заниматься восточными языками.

На третьем курсе я вернулась во Владивосток и перевелась в Восточный институт Дальневосточного федерального университета. Благодаря преподавателям кафедры, которые по-настоящему влюблены в свое дело, я тоже полюбила Японию и ее язык! Немалую роль в этом сыграли и стажировки, на которые может податься любой студент университета.

Вы были на стажировке в Японии?

Да, дважды! Впервые — сразу как перевелась. Это была поездка в префектуру Симане, во время которой мы изучали японские программы по сохранению окружающей среды. Я даже не могла себе представить, насколько для японского общества важны шаги в сторону заботы о природе и улучшения экологической ситуации.

А вторая стажировка была в префектуре Тояма. В университете Тояма я в течение двух семестров посещала занятия гуманитарного факультета, изучала философию и историю религии Японии, вместе с курсами по японскому для иностранцев.

Вы уже не новичок в японском, и, скорее всего, вас не пугают незнакомые иероглифы. А что вы считаете самым сложным в изучении японского?

Японский язык гораздо более тесно связан с культурой и ментальностью носителей, чем, наверное, любой европейский язык. В речи находят отражение воспитание японцев, их природная тяга к порядку и дисциплине, отношение к окружающим и жизненная философия островитян. Японский язык — гораздо больше, чем просто иероглифы, означающие те или иные слова, которые можно (а иногда нельзя) дословно перевести на русский.

Я очень хочу связать свою жизнь с изучением японского, преподавать его в ДВФУ на профильной кафедре. Япония — это такой огромный и многогранный мир, на изучение которого не хватит нескольких жизней!

Вы не чувствуете, что ваша академическая карьера, сильный университет и стажировки в Японию дают вам фору перед участниками из других университетов России?

Скорее, это дает большую уверенность в себе. Но я думаю, что достаточное количество ребят по всей России знают Японию не хуже меня. Я знаю очень одаренных студентов, которые учились со мной, со многими талантливыми ребятами я пересекалась на стажировках в Японии. Но это не повод для конкуренции, а наоборот возможность посоветоваться, помощь в профессиональном развитии.